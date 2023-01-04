На Буковині прикордонники припинили зухвалу спробу порушення кордону з ЄС

Останнім часом прикордонники Чернівецького загону фіксують збільшення спроб незаконного переміщення тютюнових виробів на кордоні України з Румунією та активно протидіють правопорушенням.

Досить часто дії порушників мають зухвалий характер, що несе загрозу життю прикордонним нарядам.

Так, учора після обіду прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» виявив поблизу українсько-румунського кордону позашляховик марки «Ніссан».

Вимога військовослужбовців Держприкордонслужби зупинитись була проігнорована. Не зупиняючись, транспортний засіб продовжував рух в бік прикордонного наряду. Небезпечний маневр також створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Не зупинили водія й попереджувальні постріли вгору та в напрямку коліс автівки, яка на швидкості зникла з місця події.

Надвечір правоохоронцям надійшла інформація від медпрацівників Сторожинецької ЦРЛ про звернення за допомогою особи чоловічої статі з вогнепальним пораненням м’яких частин лівої руки. Стан здоров’я особи задовільний. Згодом, за адресою проживання 41-річного чоловіка, виявлено автомобіль підвищеної прохідності марки «Ніссан» без номерних знаків.

По даній ситуації було проінформовано правоохоронні органи Чернівецької області для встановлення всіх обставин правопорушення. Триває розслідування.

ДПСУ