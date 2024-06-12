На Буковині прикордонники затримали 7 ухилянтів і провідника – місцевого жителя

Днями, під час реалізації отриманої оперативної інформації, на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили 2 легкових автомобілі, в яких перебувало 8 чоловіків.

Один з чоловіків, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Решта затриманих, жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей, заплатили за таку поїзду від 5 до 10 тисяч доларів США. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

В ході подальшої роботи прикордонники встановили й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені в ЄРДР.

ДПСУ