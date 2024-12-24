На Буковині прикордонники затримали порушників за допомогою фотопастки та дрона

Днями прикордонники Чернівецького загону затримали порушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Рух двох невідомих осіб, що прямували у бік державного кордону під покровом ночі, зафіксувала фотопастка.

На місце негайно вибула група реагування у супроводі оператора безпілотного літального апарата, який за допомогою дрона встановив місце перебування невідомих осіб та відстежив напрямок їхнього руху.

Затриманими виявилися мешканці Чернівецької області віком 29 та 34 років.

Правопорушників доставили до підрозділу для з’ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

ДПСУ