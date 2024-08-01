На Буковині шахрайка ошукала чоловіка на суму понад півмільйона гривень

Аферистка створила фейкову сторінку в інтернеті та видаючи себе за онкохвору жінку збагачувалась коштами небайдужого буковинця. Слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та скерували обвинувальний акт відносно неї до суду.

До відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП звернувся 26-річний буковинець. Заявник розповів, що невідомі особи в інтернеті видурили у нього кошти на лікування онкології неіснуючої жінки.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами заявника. Відтак – встановили особу порушниці. Нею виявилася 35-річна жителька Чернівецького району.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що буковинка у одній із соцмереж створила фейкову сторінку. Щоб незаконно збагатитися, шахрайка познайомилась в інтернеті із заявником та видаючи себе за онкохвору просила гроші на лікування. Довірившись, буковинець систематично перераховував кошти на банківський рахунок нібито кращої подруги хворої.

Співробітники поліції встановили, що гроші потерпілого, які надходили на банківський рахунок, зловмисниця перераховувала на картки своїх родичів та в подальшому легалізувала.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігурантки до суду. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і 2 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області