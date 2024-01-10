На Буковині судитимуть членів міжрегіональної ОЗГ, причетних до низки тяжких злочинів

Поліцейські Чернівецької області зібрали обґрунтовані докази протиправної діяльності організованого злочинного угруповання, учасники якого займалися шахрайством, вимаганням, розбоєм, умисним знищенням майна та погрозами держслужбовцю. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти відносно фігурантів до суду для розгляду.

Протиправну діяльність чотирьох жителів Буковини і уродженця Закарпатської області задокументували співробітники Слідчого управління та карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з оперативниками обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ за силової підтримки бійців КОРД та РПОП.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 52-річний чернівчанин, маючи на меті незаконне заволодіння коштами громадян, організував злочинну групу. До протиправної діяльності організатор залучив четверо чоловіків віком від 32 до 53 років.

Діючи за попередньою змовою, фігуранти розробили план незаконного заволодіння грошима львів’янина: продаючи промислові відходи під виглядом тютюнових виробів, зловмисники ошукали чоловіка на 435 тисяч гривень.

Після цього, погрожуючи фізичною розправою, порушники вимагали у чоловіка 10 тисяч доларів. Під час розмови із жителем Львова фігуранти завдали декілька ударів та заволоділи його 54 тисячами гривень.

У ході проведення поліцейських заходів співробітники поліції з’ясували, що організатор злочинної групи, діючи самостійно, через вікно проник у будинок жителя обласного центру та викрав 20 тисяч доларів та п’ять тисяч євро.

Також правоохоронці встановили, що 53-річний раніше судимий чернівчанин, який входив до складу ОЗГ, діючи спільно із 55-річним жителем села Банилів-Підгірний, у вересні 2022 року проникли до гаража сім’ї старости одного з сіл Чернівецького району.

Зловмисники, дотримуючись заздалегідь підготовленого плану, вчинили підпал двох транспортних засобів буковинця. Сума завданих збитків становить понад 1,2 мільйона гривень.

Надалі під приводом припинення службової діяльності на займаній посаді фігуранти погрожували старості Старостинського округу Чернівецького району фізичною розправою та пошкодженням майна.

Крім цього, 53-річний учасник ОЗГ, наприкінці травня минулого року підпалив транспортний засіб чернівчанки, завдавши їй збитків на суму 323 тисячі гривень. Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант причетний до незаконного зберігання осколкової гранати та незаконного переправлення двох військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Наразі співробітники Слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування відносно членів ОЗГ та скерували обвинувальний акт для розгляду до суду.

Всім учасникам ОЗГ слідчі поліції інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 2 ст. 27 (Види співучасників) , ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, вчинене організованою групою);

– ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 ( напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій) вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану);

– ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 ( вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання) вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Організатору ОЗГ, крім вищезазначених статей, інкримінують додатково ч. 5 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

53-річному учаснику ОЗГ слідчі поліції додатково інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів);

– ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);

– ч. 1 ст. 350 ( погроза знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи, застосована з метою припинення діяльності службової особи);

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ( умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

55-річному жителю села Банилів-Підгірний Чернівецького району, який вчинив кримінальні правопорушення, не перебуваючи в складі організованої злочинної групи, поліцейські інкримінують вчинення злочинів, передбачених:

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

– ч. 1 ст. 350 (погроза знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи, застосована з метою припинення діяльності службової особи) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецькій області