На Буковині судитимуть депутатку, обвинувачену в зловживанні впливом і підробленні документів

Зібравши достатню кількість обґрунтованих доказів, слідчі поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо буковинки, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним чоловікам «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації. За скоєне обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: протиправну діяльність 39-річної жительки Сторожинецької громади викрили співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що буковинка за гроші мала вплинути на позитивне рішення військово-лікарської комісії про визнання військовозобов’язаних чоловіків непридатними для проходження військової служби із виключенням з військового обліку або надання права на відстрочку від призову. Для реалізації злочинної схеми жінка використовувала підроблені документи.

У ході слідства правоохоронці задокументували декілька фактів отримання депутаткою неправомірної вигоди за вплив на ЛКК.

Наразі слідчі СУ ГУНП завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно буковинки до суду. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

– ч. 2 та 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області