На Буковині судитимуть організатора та виконавця злочинного угрупування, які викрадали транспортні засоби у Німеччині

Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів протиправної діяльності членів міжнародної організованої злочинної групи, які вчинили понад два десятки злочинів, пов’язаних з викраденням автомобілів на території Федеративної Республіки Німеччина. Фігуранти реалізували 7 автівок, чим завдали потерпілим матеріальних збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування співробітники Слідчого управління спільно з колегами карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та поліції Німеччини з’ясували, що 38-річний житель обласного центру у жовтні 2016 року організував злочинну групу, яка спеціалізувалась на незаконному заволодінні транспортних засобів на території Німеччини.

Чернівчанин виступав у ролі керівника групи, який чітко розподіляв обов’язки між її членами. Він займався підбором автомобілів, підшукував місця збуту викрадених автівок у Польщі та контролював дії учасників групи телефоном.

До своєї протиправної діяльності чоловік залучив чотирьох буковинців, які перебували на території Німеччини. Поліцейські встановили, що 30-річному жителю Чернівецького району було відведено роль виконавця. У його обов’язки входило транспортування викрадених автівок, а в окремих випадках, їх супровід до місць збуту. Зловмисників цікавили переважно автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» та «Mercedes-Benz Viano».

Правоохоронці довели причетність організатора та членів ОЗГ до 22 фактів незаконного заволодіння транспортних засобів, які належали фізичним і юридичним особам Німеччини, а також до одного незакінченого замаху на злочин. Сім автомобілів зловмисники продали, чим спричинили збитків потерпілим на суму 5 мільйонів 50 тисяч гривень.

У 2017 році один із фігурантів загинув у дорожньо-транспортній пригоді на території Польщі, ще двох порушників було засуджено в Федеративній Республіці Німеччина. Організатора та ще одного виконавця судитимуть на території України.

Слідчі поліції ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно організатора і виконавця ОЗГ до суду для розгляду. Організатору інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27 (Види співучасників) частини 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), частиною 2 і 3 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення) частини 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), а виконавцю – частиною 2 статті 27 (Види співучасників) частиною 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), частиною 2 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення) частини 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області