На Буковині судитимуть організаторів схеми ухилення від мобілізації. Серед обвинувачених – посадовець ТЦК

Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вчинення 11 кримінальних правопорушень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області викрили діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого сприяли чоловікам призовного віку в ухиленні від проходження військової служби.

За грошову винагороду посадовець ТЦК та ще двоє його спільників допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації. Свої послуги ділки оцінювали у 3000 доларів.

Влітку 2023 року правоохоронці викрили службовця міського територіального центру комплектування та ще одного фігуранта під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше під час проведення слідчих дій задокументували факт передачі зловмисникам 1000 доларів.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам угруповання оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України