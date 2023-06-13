На Буковині у ДТП загинув 15-річний хлопець, ще 7 підлітків отримали ушкодження різного ступеня тяжкості 

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру водію за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 12 червня цього року у селі Стара Жадова Чернівецького району у ДТП загинув 15-річний пасажир «Toyota Land Cruiser», ще семеро неповнолітніх одержали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що 19-річний водій вказаного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом, внаслідок удару траспортний засіб перекинувся. Слідство триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура

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