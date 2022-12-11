На Буковині у ДТП загинув неповнолітній пасажир автомобіля (фото)

Учора 9 грудня в селищі Глибока Чернівецького району внаслідок зіткнення автомобіля з підводою, загинув 17-річний пасажир автівки. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня, близько 19:00, на автодорозі сполученням «Чернівці-Глибока». На місці аварії працювали співробітники Слідчого управління ГУНП і відділення № 5 (смт Глибока ) Чернівецького районного управління поліції.

За результатами проведених першочергових дій правоохоронці попередньо встановили, що 17-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» зіткнувся з підводою, під керуванням 56-річного місцевого жителя.

Внаслідок аварії, 17-річний пасажир іномарки отримав травми не сумісні з життям. Ще двох пасажирів автомобіля, віком 14 та 16 років, а також обох водіїв з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області