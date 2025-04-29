На Буковині вперше застосовано медіацію щодо неповнолітнього, обвинуваченого у вчиненні тяжкого злочину

Прокурори органів Чернівецької обласної прокуратури продовжують впроваджувати сучасні підходи у роботі з неповнолітніми правопорушниками.

У межах пілотного проєкту «Програма відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними, обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення» ювенальними прокурорами Чернівецької окружної прокуратури реалізовано перший на Буковині кейс, який стосується вчинення неповнолітнім тяжкого злочину (ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

За участі прокурора та медіатора Центру безоплатної правової допомоги, між засудженим та потерпілими досягнуто згоди. Неповнолітній визнав провину, вибачився перед потерпілими та відшкодував завдану шкоду.

Завдяки успішній реалізації програми суд врахував зусилля сторін для відновлення справедливості та призначив підлітку більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією статті, – у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців.

Ювенальні прокурори й надалі працюватимуть над впровадженням сучасних підходів до захисту прав дітей, забезпечуючи баланс між відповідальністю та шансом на виправлення.

Чернівецька обласна прокуратура