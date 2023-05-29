На Буковині за державну зраду судитимуть колишнього співробітника Херсонської виправної колонії

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього старшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)» за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, працівник виправної колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Він добровільно погодився служити у так званій «ИК «Северная исправительная колония (№90)» на посаді заступника начальника колонії, а згодом став першим заступником начальника так званого «Херсонского следственного изолятора».

Після деокупації Херсона, чоловік втік разом зі своїми «роботодавцями» на іншу тимчасово окуповану РФ територію України, де переховується від органів слідства та суду.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснювали слідчі 5 слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура