На Буковині за держраду судитимуть так звану «заступницю голови адміністрації міста Торез»
Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактами держради та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).
За даними слідства, з 2016 року жителька Донецької області підтримує ідеології так званої «ДНР» та добровільно погодилась обійняти посади в ієрархії вказаної квазіреспубліки. До 2019 року була керуючою справами так званої «адміністрації міста Єнакієво», згодом одержала підвищення – стала так званим «заступником голови адміністрації міста Торез».
Обіймаючи ці посади, жінка забезпечувала функціонування псевдодержавних органів «ДНР», а з вересня 2022 року, після нікчемного проголошення РФ про анексію Донецької області, жінка допомагає окупаційній владі здійснювати підривну діяльність проти України.
Спеціальне досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet