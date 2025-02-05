На Буковині заблоковано Telegram-канал нелегального трансферу за кордон: повідомлено про підозру «адміністратору-провіднику» з Івано-Франківщини

Схему злочинного заробітку викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, спільно з працівниками відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП та прикордонниками у січні цього року. За вчинене адміністратору Telegram-каналу, який підшукував «клієнтів» та допомагав їм покинути державу поза офіційними пунктами пропуску загрожує до дев’яти років ув’язнення.

За інформацією слідства, знаючи про діючі обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України 19-річний житель Івано-Франківської області, вступивши в змову із поки що невстановленою особою, налагодили «бізнес» – нелегальний трансфер за кордон чоловіків призивного віку.

Підозрюваний відповідав за ведення Telegram-каналу, рекламування послуг незаконного перевезення, пошук «клієнтів». Крім цього, виконував роль «провідника».

Підшукавши трьох чоловіків, віком 33, 42 і 48 роки, з Івано-Франківської та Львівської областей фігурант за гроші намагався їх переправити до сусідньої держави поза офіційним пунктом пропуску.

За таку «путівку» чоловіки попередньо заплатили іванофранківчанину 650 доларів США, а після успішного переправлення їх через державний кордон України ще мали сплатити – від 5 до 10 тисяч доларів США з кожного.

Правоохоронці викрили зловмисника в адміністративних межах с. Дяківці 10 січня під час супроводу «клієнтів» до лінії розмежування державного кордону на автомобілі «Ford Focus».

За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили речові докази протиправної діяльності.

Кіберполіцейські заблокували функціонування Telegram-каналу, який пропонував послуги із незаконного перевезення через держкордон.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину. Слідство триває.

Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану обмежується виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області