На Буковині заблокували ще два нелегальних канали переправлення ухилянтів за кордон

Ділки забезпечували клієнтам перехід через кордон до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. За таку послугу брали від 3700 євро до 7000 доларів США з однієї особи.

Викрили зловмисників та заблокували нелегальні канали переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькі області спільно зі слідчими Сторожинецького відділу поліції та слідчого управління обласного Главку.

За даними слідства, до організації двох каналів причетні місцеві мешканці – жінка та двоє чоловіків. Вони відповідали за пошук охочих виїхати за кордон, організовували зустрічі та інструктували їх щодо перетину.

Інформацію про дату та місце зустрічі ухилянти отримували на телефони напередодні незаконного перетину. Їх збирали групами, проводили розрахунки та забезпечували переправлення до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. За таку послугу брали від 3700 євро до 7000 доларів США з однієї особи. Отримані від клієнтів гроші розподілялися між всіма фігурантами.

22 та 23 липня поліцейські спільно з працівниками обласного управління СБУ та прикордонниками провели заходи з затримання учасників двох злочинних груп. Так, в селі Череш затримали двох фігурантів, які намагались незаконно переправити через державний кордон двох осіб. Після вдалого трансферу фігуранти мали отримати 3700 євро та 6000 доларів США. У смт. Красноїльськ правоохоронці затримали жінку під час спроби переправити чотирьох осіб. Від них вона отримала 18 100 доларів США та 5 000 євро.

Троє фігурантів затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі всім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України