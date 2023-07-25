На Буковині затримали поліцейського, який фабрикував кримінальні провадження

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила корупційну схему в одному із підрозділів Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області.

У результаті спільних заходів затримано керівника слідчого відділення одного з райуправлінь регіону.

Посадовець вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття «справи ухилянтів».

Співробітники СБУ і ДБР задокументували одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. євро.

Правоохоронці затримали зловмисника у Чернівцях під час передачі йому другої частини хабаря поблизу будинку потерпілої.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі службовою особою).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зокрема, перевіряється причетність до корупційної схеми керівництва регіонального підрозділу Національної поліції.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України