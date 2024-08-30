На Буковині злочинна група заробила майже ₴3 млн. на схемі виїзду ухилянтів за кордон

Фігуранти забезпечували охочих виїхати за кордон чоловіків фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону. Такими послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. Організаторам оборудки повідомили про підозру.

Викрили схему незаконно перетину кордону оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її організації причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років.

Вони пропонували чоловікам призовного віку організувати підстави, які б у законний спосіб дозволяли їм перетнути кордон. А саме забезпечували їх медичними документами щодо наявності в їх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд.

За свої «послуги» брали 6 500-7 000 євро. Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками обласного управління СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання – до дев’яти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України