На Буквині викрили факт розтрати коштів, виділених на ремонт доріг

Сума завданих держбюджету збитків сягає 700 тисяч гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрили злочинну схему привласнення коштів виділених на ремонт доріг регіону.

У 2017 році одна із сільрад Чернівецької області уклала договір з приватним товариством: за мільйон 120 тисяч гривень компанія мала здійснити капітальний ремонт дороги Хотинського району Чернівецької області. У листопаді 2018 року сторони договору підписали акти прийому робіт у повному обсязі, хоча фактично зобов’язання підрядника були виконані на 30 відсотків.

Бюджетні кошти, привласнені за рахунок завищення обсягів виконаних робіт учасники злочинної групи розподілили між собою.

Сума завданих збитків державному бюджету становить 700 тис. грн.

Наразі організатору та учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України