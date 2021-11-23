На час слідства підозрювані в розбійному нападі у с. Крюківщина перебуватимуть під вартою

За клопотанням Києво-Святошинської окружної прокуратури судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до двох осіб, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу (ч. 3 ст. 187 КК України).

За даними слідства, троє чоловіків у балаклавах проникли до одного з будинків у с. Крюківщина Бучанського району. Чоловіки повалили на підлогу господарку будинку разом з донькою та вимагали віддати їм грошові кошти та коштовності, погрожуючи потерпілим зброєю і застосовуючи фізичну силу.

Коли один з нападників підходив до господаря, останній з метою захисту, вистрілив у нього зі зброї. Отримавши поранення чоловіки покинули місце злочину, забравши коштовності.

Затримано двох нападників у той же день. Один з них іноземець, інший – громадянин України. Правоохоронцями встановлюється особа третього співучасника злочину.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №1 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура