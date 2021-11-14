На Черкащині правоохоронці вилучили у чоловіка понад три сотні пакетів з наркотиками

Фігуранта затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру у вчиненні злочину.

12 листопада на вулиці Нарбутівській у Черкасах поліцейські Головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно зі співробітниками СБУ та Управління патрульної поліції задокументували злочинну діяльність раніше судимого 33-річного черкащанина.

— Під час обшуку в автомобілі Daewoo Nexia правоохоронці виявили полімерний пакунок в якому знаходились 368 поліетиленових пакетиків з наркотичними речовинами та один поліетиленовий пакет з амфетаміном, вагою близько 100 грамів, — коментує начальник ГУНП в Черкаській області, Михайло Куратченко.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, затриманому оголошено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Черкаської області