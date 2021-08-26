На Черкащині пропонують 10 тисяч за інформацію про власника закатованого собаки

На Черкащині зоозахисники дають 10 тисяч гривень винагороди за інформацію про чоловіка, який закатував собаку. Про це розповіла волонтерка Альфія Джанумова із села Білозір’я. Під час прогулянки в лісі минулої суботи жінка знайшла підвішену на дереві мертву тварину.

— Я ще в п’ятницю там ходила й чула неприємний запах, — розповідає Джанумова. – А в суботу вийшла на прогулянку й побачила – висить. Але не повішеним був повністю, а просто повідець прив’язали високо. Перше, що зробила – втекла, бо налякалась. Потім повернулась із подругами й сусідами.

Жахливу знахідку хотіли поховати. Але потім вирішили викликати правоохоронців.

— Поліція приїхала на диво оперативно, — продовжує Альфія. – Ми оглянули труп тварини й зробили висновок, що це хаскі. Зрозуміти, якої статі вже було неможливо. Видно, що тварина намагалась звільнитись, але боролась недовго. Навіть правоохоронці в протоколі написали «закатована».

Волонтери оголосили винагороду, якщо хтось дасть інформацію про власника загиблого собаки.

— Спочатку була сума 5 тисяч гривень. Потім один меценат додав ще 5 тисяч, — пояснює жінка. – Та поки тиша. Думали, швидше хтось викриє власника. Подивились по селу, в кого є хаскі, то всі на місці. Могли привезти, адже поряд залізниця. Тому поки не зрозуміло: це зробили місцеві, чи приїжджі.

Перед тим, як залишити тварину помирати, її могли побити, вважає волонтерка.

— Поряд з тим місцем є стежка, де люди часто ходять, — говорить Джанумова. – Та й я живу не так далеко звідти. Якби собака вив, то почули б. Можливо, його побили, аби не привертав уваги скавчанням.

Альфія сподівається, що правоохоронцям вдасться знайти господаря собаки. Аби надати ще більшого розголосу, збирається розклеїти оголошення по селу.

Правоохоронці вже внесли заяву до Єдиного обліку правопорушень. Поки триває перевірка інформації.

Підготував Сергій Радченко, ПРО ВСЕ