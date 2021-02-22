На Черкащині судитимуть членів злочинного угруповання, які займались виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно організованої злочинної групи за фактами незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В ході розслідування встановлено, що громадянин України організував підпільне виробництво алкогольних напоїв відомих брендів торгових марок віскі, горілки, рому та коньяку.

Реалізація фальсифікованої підакцизної продукції здійснювалася по всім областям України за допомогою поштового оператора.

В ході слідства було накладено арешт на виявлені 20 000 літрів спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Державна фіскальна служба України