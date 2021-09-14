На Черкащині судитимуть поліцейського, який вимагав хабар за повернення авто власнику

Слідчі ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно старшого дізнавача Уманського райуправління поліції у Черкаській області, який вимагав гроші за повернення вилученого автомобіля власнику.

У 2013 році патрульні вилучили у громадянина авто, оскільки запідозрили, що воно може бути «двійником» іншого. Правоохоронці почали розслідування (ст. 290 КК України), а автомобіль помістили на спеціальний майданчик Уманського міського відділу міліції.

Згодом підозра не підтвердилася, проте авто власнику так і не повернули.

У квітні 2021 року чоловіку зателефонував старший дізнавач і запропонував зустрітися та поспілкуватися з приводу вилученого автомобіля.

Зустріч відбулась у службовому кабінеті правоохоронця, де за повернення автівки він вимагав 2 тис. доларів США.

Вже 15 червня 2021 року працівник поліції отримав від чоловіка частину коштів, після чого дізнавача затримали.

Правоохоронець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР