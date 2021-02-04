На Черкащині викрито корупційну схему зарахування громадян на військову службу за контрактом

У середу, 3 лютого, правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин Нацгвардії під час отримання неправомірної вигоди.

Корупційну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно з теруправлінням ДБР, розташованим у м. Києві, та з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, налагодив злочинну схему заступника командира однієї з військових частин Національної гвардії. Громадяни, які бажали вступити на службу за контрактом, мали сплачувати військовому певну винагороду. За це він обіцяв зарахувати їх до списків військової частини та надалі підписати контракт.

У середу, 3 лютого, правоохоронці затримали заступника командира одразу після отримання 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавство передбачене покарання — позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України