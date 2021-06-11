На Черкащині за вимагання та отримання хабаря затримали заступницю начальника відділу обласного Пенсійного Фонду

За 1 700 доларів США неправомірної вигоди посадова особа обіцяла громадянці допомогти з оформленням пенсії по втраті годувальника з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Викрили заступницю начальника одного із відділів обласного управління Пенсійного Фонду України оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаські області.

Вчора, 10 червня, правоохоронці затримали зловмисницю. Жінка вимагала та отримала обумовлені 1700 доларів США «винагороди» у приміщенні місцевого сервісного центру. Її затримано на місці вчинення правопорушення в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всю суму грошових коштів вилучено.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема обшуки в кабінеті та за місцем проживання фігурантки. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України