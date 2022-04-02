На Черкащині засуджено злочинця, який пограбував та зґвалтував 70-річну жінку

За принципової позиції Золотоніської окружної прокуратури Драбівським районним судом Черкаської області ухвалено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за фактом вчинення грабежу, поєднаного з проникненням у житло, та зґвалтування жительки Золотоніського району за ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 152 КК України.

Прокурором доведено, що у травні 2021 року раніше судимий житель Золотоніського району у нічний час проник в будинок 70-річної пенсіонерки, де заволодів продуктами харчування та вчинив стосовно потерпілої неправомірні дії сексуального характеру.

Дії засудженого кваліфіковані за ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло) та ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Правову оцінку діям обвинуваченого надано Драбівським районним судом Черкаської області, яким визнано його винуватим у скоєнні вказаних злочинів та засуджено до 6 років 6 місяців реального позбавлення волі.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури