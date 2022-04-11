На Черкащині затримали чоловіка, який через ревнощі до смерті замучив товариша

Чигиринець умисно наніс тяжкі тілесні ушкодження, вчинені способом, що мають характер особливого мучення та призвели до смерті потерпілого. Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

10 квітня жителі Чигирина виявили труп чоловіка на узбіччі дороги й одразу повідомили про це до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка почала встановлювати усі деталі та того, хто наніс тілесні ушкодження потерпілому. На його тілі виявили сліди від насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками на ґрунті ревнощів до жінки виник конфлікт. 46-річний зловмисник наніс поранення 39-річному чигиринцю, побив його та ножем відрізав верхню частину правого вуха. Пізніше від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події й вилучила речові докази. Правопорушника поліцейські затримали відповідно до статті 208 КПК. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення) Кримінального кодексу України.

За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області