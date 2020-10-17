На Черкащині затримали чоловіка, який намагався продати бойову гранату

Ним виявився місцевий мешканець, який продав гранату Ф-1 без запалу під час оперативної закупки за 2000 гривень. Його затримано, відкрито кримінальне провадження.

До працівників Уманського відділення поліції надійшла інформація про чоловіка, який зберігає боєприпас з метою збуту. Під час перевірки інформація підтвердилась.

Відкрито кримінальне провадження, в межах якого правоохоронці здійснили контрольовану оперативну закупку та затримали підозрюваного під час отримання ним коштів.

Торговцем зброї виявився раніше судимий місцевий житель. Чоловік продавав боєприпас за 2000 гривень. Підозрюваного затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речовий доказ вилучено, проводяться експертизи. Уманським відділенням поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Вартові еспресо