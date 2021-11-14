На Черкащині знайшли мертвим чоловіка, якого підозрювали у вбивстві та зґвалтуванні

72-річну місцеву жительку вбили у червні в селі Яблунівка.

У селі Шендерівка у зашморгу поліцейські знайшли чоловіка, якого підозрювали у вбивстві поєднаного зі зґвалтуванням пенсіонерки. Про це “Суспільному” розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

“Підозрюваний ударами обухом сокири розбив пенсіонерці голову, а потім зґвалтував і підпалив її тіло. Люди побачили дим із вікон, та викликали пожежників. Коли працівники ДСНС зайшли до кімнати, на підлозі виявили напівобгорілу мертву жінку”, — зазначає речниця.

Вона додала, що за фактом убивства поєднаного зі зґвалтуванням правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 10 ст. 115 Кримінального кодексу України:

“З місця події вилучили речові докази. У злочині запідозрили 45-річного чоловіка із сусіднього села. Свідки та очевидці розказали поліцейським, що саме він заходив до одинокої бабусі в день її смерті. Чоловіка, що раніше був судимий за зґвалтування та ряд інших злочинів, одразу подали до розшуку”.

“Допомагали правоохоронцям усі небайдужі. Та пошуки не давали жодних результатів. Чоловік зник і більше, протягом п’яти місяців, його ніхто не бачив. Тоді припускали, що можливо він виїхав із Черкаської області, або скоїв самогубство”, — розповів начальник Звенигородського відділу поліції Олег Міщенко.

Як повідомили у поліції, 14 листопада підозрюваного 45-річного жителя села Стеблів знайшли у зашморгу. Муміфіковане тіло виявили у лісосмузі в селі Шендерівка, що на Звенигородщині. // Діло