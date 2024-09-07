На Черкащині 22-річний покидьок забив до смерті приятеля та ще й зґвалтував його

Чоловік випивав разом зі своїм товаришем, а потім побив його до смерті. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вбивстві.

Подія сталася 2 вересня у селищі Мельники Золотоніського району. Поліцейські з’ясували, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла суперечка. Під час сварки 22-річний зловмисник кулаками та ногами забив до смерті 60-річного місцевого жителя, а також вчинив із ним дії сексуального характеру.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (вбивстві), поєднаному із зґвалтуванням). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Золотонісцю загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області