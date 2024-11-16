На Черкащині 5-річний хлопчик після видалення зубів потрапив до реанімації

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що призвело до тяжких наслідків для здоров’я дитини.

За попередньою інформацією, 5-річному хлопчику в одній із лікарень провели процедуру видалення зубів. Після лікування його стан різко погіршився, і дитина була госпіталізована до реанімації.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту. Процесуальне керівництво по справі здійснюється Черкаською окружною прокуратурою.

Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області