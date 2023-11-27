На Черкащині до 9 років за ґратами засуджено чоловіка, який вбив свого давнього знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Смілянської окружної прокуратури засуджено місцевого жителя, який вбив свого товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурор у суді довів, що в червні минулого року 57-річний чоловік завітав в гості до свого давнього знайомого, де вони разом розпивали алкогольні напої.

Під час застілля між ними виникла сварка, внаслідок чого обвинувачений ніжкою від кухонного столу наніс потерпілому більш ніж двадцять ударів по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

З метою уникнути відповідальності обвинувачений висунув іншу версію подій, зокрема, що того дня він прийшов у гості до потерпілого та виявив його уже мертвим, після чого відразу викликав працівників поліції.

Враховуючи наявність доказів, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання – 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури