На Черкащині групу осіб судитимуть за розкрадання майже ₴2 млн. на ремонті дороги

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного із заступників начальника служби автомобільних доріг та директора підрядної організації за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що в межах урядової програми «Велике будівництво» були виділені кошти на капітальний ремонт автошляху державного значення. Заступник начальника Служби автомобільних доріг Черкаської області за пособництва директора підрядної організації у 2021 році уклали низку договорів на проведення капітального ремонту дороги державного значення «Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка» кошторисом понад 40 млн грн.

Підрядник, з метою розтрати коштів, вніс до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості будівельних матеріалів. Посадовець підписав документи, завідомо знаючи про їх незаконність, завдяки чому підрядник отримав кошти на свої рахунки.

За результатами проведених експертиз сума збитків склала майже 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП, за оперативного супроводу УСР в Черкаській області ДСР НП України.

Довідково: санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури