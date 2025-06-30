На Черкащині інспектор колонії намагався збути наркотики засудженим

Державне бюро розслідувань системно працює над викриттям виробництва та розповсюдження наркотичних речовин, особливо у місцях позбавлення волі. У межах цієї роботи завершено досудове розслідування щодо інспектора відділу державної установи «Старобабанівська виправна колонія (№92)», який вирішив підзаробити на збуті наркотиків засудженим.

Правоохоронець придбав метадон, сховав його в корпусі мережевого зарядного пристрою, а потім, поклавши зарядку до кишені штанів, намагався пронести наркотик на територію колонії. Однак під час огляду особистих речей його викрив працівник установи.

Інспектору повідомлено про підозру за фактами придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також за замах на збут наркотиків у місцях позбавлення волі (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань