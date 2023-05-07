На Черкащині лікарку підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації за 3000 доларів

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури повідомлено про підозру лікарці однієї з приватних клінік за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що 49-річна жителька міста Золотоноша, працюючи директором однієї з приватних місцевих клінік, отримала від військовослужбовця неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме посадовими особами, які встановлюють групу інвалідності, на підставі встановленого нею фіктивного діагнозу, для звільнення від служби в ЗСУ або безперешкодного виїзду за кордон.

Одразу після вчинення злочину зловмисницю було затримано та повідомлено про підозру.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечується співробітниками УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція частини 2 статті 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури