На Черкащині машина п’яного водія злетіла у кювет: один пасажир загинув, інший – травмований

Аварія сталася учора ввечері в межах села Нова Дмитрівка. Водій за кермом був нетверезий. Один пасажир загинув, інший — у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ-2112 не врахував ситуацію на дорозі та не обрав безпечної швидкості. Він з’їхав у кювет, де авто перекинулося. Чоловік за кермом перебував у стані алкогольного сп’яніння.

ДТП сталася орієнтовно близько 19:30 години в межах села Нова Дмитрівка Золотоніського району.

В автопригоді один пасажир від отриманих травм загинув на місці, інший — отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Золотоніської центральної районної лікарні.

Кермувальника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання правопорушнику міри запобіжного заходу.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Черкащини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Черкаські поліцейські закликають водіїв не сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння, адже наслідки такої їзди бувають непоправними.

Сектор комунікації поліції Черкаської області