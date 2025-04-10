На Черкащині поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати гранату

За фактом хуліганства слідчі поліції розслідують кримінальне провадження. У зловмисника вилучили гранату Ф-1 із запалом та ймовірно наркотики.

Подія сталася 8 квітня у Черкаському районі. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Mazda через порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем з авто вийшов пасажир, який зухвало поводився, висловлював погрози, дістав з кишені гранату й висмикнув кільце.

Поліцейські почали вести з ним перемовини. Також на місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці КОРД та вибухотехніки обласної поліції.

Надалі чоловік із гранатою почав тікати в бік залізничної станції та, завдяки чітким і професійним діям поліцейських, вдалося запобігти загрозі вибуху – зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що 60-річний правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. // Поліція Черкащини