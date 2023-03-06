На Черкащині посадовицю органу місцевого самоврядування судитимуть за розтрату майже ₴160 тисяч

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця однієї з сільських рад за розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства посадовиця підготувала тендерну документацію за завищеними цінами, на підставі чого було укладено договір на придбання обладнання для однієї зі шкіл Золотоніського району. Унаслідок протиправних дій з місцевого бюджету розтрачено майже 160 тисяч гривень.

Санкцією ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури