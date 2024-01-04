На Черкащині припинено діяльність підпільної тютюнової фабрики та вилучено продукції на ₴20 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора припинено діяльність підпільної тютюнової фабрики, яка виготовляла до 50 тис пачок контрафактних цигарок на добу.

За даними слідства, в облаштованому приміщенні на Черкащині було встановлено промислову лінію для виробництва цигарок, автономне джерело електропостачання для маскування споживання значної кількості електроенергії та забезпечення безперебійної роботи виробництва. Також там були встановлені камери відеоспостереження з метою контролю за діяльністю співробітників цеху та уникнення небажаних візитерів.

Реалізовували незаконно виготовлену продукцію в Черкаській, Київській та Вінницькій областях через мережу гуртової та роздрібної торгівлі.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили промислову лінію та інше обладнання, що використовувалось для виготовлення цигарок, а також контрафактну продукцію загальною вартістю близько 20 млн грн.

Після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру особам, причетним до незаконного бізнесу за фактами виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 199, 204 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора