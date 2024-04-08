На Черкащині розкрито вбивство неповнолітнього – підозрювані затримані

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури на Корсунщині затримано 2 місцевих жителів, підозрюваних у вбивстві неповнолітнього хлопця ( п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, в поліцію звернулася мати 17-річного хлопця, яка повідомила, що її син з минулого вечора не повернувся додому.

Протягом декількох годин проведеними пошуковими заходами було знайдено тіло неповнолітнього з явними ознаками насильницької смерті.

Встановлено, що напередодні хлопці вживали алкогольні напої у помешканні одного з підозрюваних. У ході застілля на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин між ними виник конфлікт, який переріс в бійку.

Двоє молодиків жорстоко побили хлопця, внаслідок чого він помер.

Щоб приховати сліди вчиненого злочину, спільники вивезли труп потерпілого в поле і прикопали.

У порядку ст. 208 КПК України правоохоронці затримали 18-ти та 20-річного місцевих мешканців.

Наразі зловмисникам готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури