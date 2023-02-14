На Черкащині судитимуть чоловіка, який відмовився від призову на військову службу

За процесуального керівництва Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з міст Звенигородського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 КК України).

За даними слідства чоловік, який має військове звання старшого лейтенанта та перебуває на військовому обліку офіцерів запасу, якого рішенням військово-лікарської комісії визнано придатним до військової служби, без поважних причин та не маючи права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в присутності працівників підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у категоричній формі відмовився від мобілізації та не поїхав до військової частини, в яку був направлений, тим самим ухилився від призову на військову службу.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури