На Черкащині ухилянта засуджено до реального позбавлення волі

За принцип ової позиції прокурорів Золотоніської окружної прокуратури, Драбівський районний суд Черкаської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 29-річного жителя Золотоніського району, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Рішенням суду апеляційної інстанції йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Доведено, що ухилянт, будучи придатним до військової служби, не маючи підстав для відстрочки від призову, під час перебування у приміщенні одного з відділів Золотоніського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, категорично відмовився отримувати повістку від уповноваженої особи, не дивлячись на те, що його було належним чином повідомлено про наслідки невиконання зобов’язання.

Разом з тим, чоловік у жовтні та листопаді 2023 року не з’явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не зважаючи на те, що був завчасно попереджений повісткою, та про причини неявки не повідомив.

Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора, визнав обвинуваченого винуватим в інкримінованому йому діянні та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури