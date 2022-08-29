На Черкащині за хабарництво судитимуть голову територіальної громади

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з місцевих селищних голів за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що голова однієї з територіальних громад, що на Звенигородщині, отримав 800 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у позитивному вирішенні питання для приватного підприємця щодо безперешкодного здійснення ним господарської діяльності на території об’єднаної територіальної громади Звенигородського району.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури