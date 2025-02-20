На Черкащині засуджено 22-річну дівчину, яка ошукала військовослужбовця на 20 тисяч

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури засуджено 22-річну жительку с. Чернещина Черкаської області за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Прокурори в суді довели, що у червні минулого року дівчина за попередньою змовою з невстановленою особою розмістили оголошення на сайті ОLХ про продаж чужого автомобіля «Jeep Grand Cherokee 2/7 CRD» за ціною 3 800 доларів США. Побачивши вказане оголошення, 28-річний чоловік написав повідомлення продавцю про намір придбати автомобіль.

У подальшому зловмисниця разом із невстановленою особою ввели в оману потерпілого та спонукали його перерахувати аванс у сумі 20 000 грн. на рахунок обвинуваченій. Після надходження коштів шахрайка розпорядилася ними на власний розсуд.

Вироком суду дівчину визнано винною у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. З урахуванням щирого каяття обвинуваченої, її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

На даний час вирок суду не набрав законної сили та вивчається прокуратурою на предмет законності.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури