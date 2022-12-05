На Черкащині засуджено чоловіка, який до смерті забив стільцем свого знайомого

За процесуального керівництва Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури жителя смт Буки засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Прокурором у суді доведено, що раніше неодноразово судимий чоловік у ході раптово виниклого конфлікту з 53-річним потерпілим умисно наніс останньому численні удари стільцем по голові та тулубу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, що призвело до смерті.

Суд, врахувавши зібрані в ході досудового розслідування докази, визнав обвинуваченого винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури