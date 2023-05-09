На Черкащині засуджено до 8 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував неповнолітню

Золотоніською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що на початку 2022 року 32-річний житель Золотоніського району, познайомившись в центрі м. Золотоноша з неповнолітньою, запропонував їй проїхатися на автомобілі та, від’їхавши від центру міста, вчинив дії сексуального характеру стосовно 16 – річної дівчини.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України, та засуджено до покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

На цей час зловмисник продовжує утримуватися під вартою до набрання вироком законної сили.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК