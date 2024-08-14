На Черкащині затримали чоловіка, який через ревнощі вдарив ножем жінку

У Звенигородському районі правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні ножових поранень співмешканці. Жінку госпіталізували до лікарні. Підозрюваний наразі під вартою, йому обрали запобіжний захід.

12 серпня до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про отриманий виклик щодо ножового поранення. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції Звенигородського райвідділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що 49-річний чоловік почав сварку з 33-річною співмешканкою через ревнощі. Потім він схопив ножа та вдарив ним жінку у живіт.

3 місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші докази. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Черкаської області