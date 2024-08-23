На Черкащині затримали чоловіка, який кинув вибуховий пристрій на подвір’я односельців

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а під час затримання та невідкладного обшуку правоохоронці виявили у порушника ще декілька боєприпасів. За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Подія трапилась 17 серпня в одному із сіл Черкаського району. Близько 17:00 години до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будинку на вулиці вона почула звук, схожий на вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінолог зі службовою собакою та вибухотехніки Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Поліцейські з’ясували, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Деякі пошкодження були виявлені на паркані. З місця слідчо-оперативна група вилучила залишки вибухового пристрою.

Оперативники карного розшуку Черкаського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний 38-річний місцевий житель. Поліцейські з’ясували, що порушник прийшов до будинку, де мешкають односельці, з якими у нього конфлікт, та кинув предмет, що вибухнув.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку у затриманого виявили й вилучили три предмети схожі на гранати іноземного виробництва. Речові докази направили на експертне дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області