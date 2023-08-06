На Черкащині затримали чоловіка, який вчинив стрілянину та поранив правоохоронця

Поліцейські затримали стрільця та вилучили у нього зброю. Пораненого працівника поліції доставили у лікарню. Відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні, близько півночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків по вул. Ломоносова в місті Черкаси відбувається стрілянина. На виклик виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, поліцейські батальйону особливого призначення, спецпідрозділ КОРД, вибухотехніки та кінологи.

Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у бік поліцейських, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Для його затримання провели поліцейську спецоперацію: стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався. Окрім цього, у підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю.

Зловмисником виявився 38-річний черкащанин.

Слідчими слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області зловмиснику оголошено про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій зловмисника за фактом стрілянини.

Досудове розслідування триває. Встановлюються повні обставини даної події.

Сектор комунікації поліції Черкаської області