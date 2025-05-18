На Черкащині затримали чоловіка, який викрав авто та скоїв ДТП (фото)

46-річний житель Золотоніщини викрав автомобіль свого роботодавця, розбив дві машини на дорозі та в’їхав у паркан приватного двору. Постраждалих в автопригоді немає. Правопорушник мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити огляд в установленому порядку. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, а також склали ряд адміністративних матеріалів.

Інцидент трапився вчора у Золотоноші. До поліції звернувся 30-річний підприємець із заявою про незаконне заволодіння автомобілем «Lexus GX460». За його словами, машину він залишив у дворі підприємства тоді, працівник скористався відсутністю власника, сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

Далі з’ясувалося, що після викрадення авто чоловік скоїв ДТП з двома транспортними засобами, один з яких перекинувся на дорозі. Потім, не впоравшись з керуванням, правопорушник в’їхав у паркан приватного будинку. Постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Золотоніського районного відділу поліції. Під час спілкування з 46-річним чоловіком поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння та проходити огляд у встановленому законом порядку, він відмовився.

Правопорушника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, ч. 3 ст. 289 КК України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Також поліцейські склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Черкаської області